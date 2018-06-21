Трамп сделал новое заявление по России, СМИ назвали время встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна хотела бы поладить с Российской Федерацией.

Американский лидер высказался об отношениях с РФ на встрече со своими сторонниками в американском городе Дулут (штат Миннесота), которую транслировал телеканал Fox News.

"Но Россия смотрит и говорит: "Я бы хотела, чтобы она (бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон — Ред.) победила (на президентских выборах в Штатах в 2016-м — Ред.)...", — отметил он.

По данным агентства Bloomberg, которые опирается на источники, глава Штатов планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2018 года в Европе.

Thank you Duluth, Minnesota. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/G0hbbx6xAK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Ранее сообщалось, что перед встречей глав стран "Большой семерки" (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия) в канадском Квебеке Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в формат G8.

Позже портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника писал, что американский президент заявил лидерам стран G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), что Крым является "российским", поскольку все его жители говорят на русском языке.