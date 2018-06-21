В США голливудский актер предложил бросить сына Трампа в "клетку с педофилами"

Мелания, супруга президента США Дональда Трампа, обратилвсь в Секретную службу, занимающуюся охраной лидера страны, с сообщением о том, что их сыну угрожают.

Первая леди заявила о том, что известный голливудский актер Питер Фонда ("Три шага в бреду", "Беспечный ездок" опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter сообщение, содержащие угрозы в адрес сына президентской четы − 12-летнего Бэррона Трампа, информирует портал The Hill.

"Этот твит был психопатическим и безответственным", − заявила журналистам Стефани Гришем, официальный представитель первой леди. Фонда, в частности призывал "вырвать Бэррона Трампа из материнских рук" и поместить в "клетку с педофилами" – ради того, чтобы попытаться заставить Меланию выступить против своегоу супруга в вопросе о семьях иммигрантов. Позднее актер все же удалил свой твит.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мелания Трамп демонстративно отказалась взять мужа за руку.