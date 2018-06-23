Путин сам нанес по России сокрушительный удар — политолог

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова считает, что Кремль своим "украинским походом" нанес по Российской Федерации сокрушительный удар.

РФ "споткнулась об Украину", говорится в статье эксперта на "Радио Свобода".

"… украинский вопрос останется для Запада своего рода "красной чертой", через которую не переступить. Даже не из-за западных симпатий к украинцам. А потому, что сдача Украины и превращение ее в "ничейную" зону будет провоцировать Россию тренировать на Украине свои мускулы, создавая постоянный очаг напряженности", — отметила автор.

По ее словам, "сдача Украины — признание Европы в собственном бессилии". "Этого Европа, пусть и слабовольная, позволить себе не может", — добавила политолог.

"Нам еще предстоит осмысление того, чем стала для России ее агрессия против Украины. Пытаясь удержать Украину от бегства в Европу, Россия похоронила европейский вектор своего развития", — написала Шевцова.

"Как можно быть европейской страной, силой удерживая соседа от европейского выбора?! Ирония в том, что война с Украиной сделала невозможным и кремлевский евразийский проект. Какая Евразия без Украины и Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко — Ред.), который тоже норовит просочиться в Европу; без Назарбаева (глава Казахстана Нурсултан Назарбаев — Ред.), который создает противовес Москве, развивая отношения с Вашингтоном и Пекином?", — задалась вопросом политолог.

"Как бы Кремль не хотел заставить мир забыть про Украину — не получится. И потому, что Запад не отдаст никому право бить стекла в своих подъездах. И потому, что Кремль постоянно напоминает об Украине, сделав ее фактором своей внутренней политики. И потому, что сдерживание России стало не только критерием украинской идентичности, но и ключевым принципом европейской безопасности", — полагает исследователь.

"Россия споткнулась об Украину. Бегство Украины стало для России мучительным вызовом и ударом по власти, которая считает своей миссией возрождение имперской мощи. Горькая ирония в том, что, стремясь сохранить Державу, Кремль своим "украинским походом" нанес по этой Державе сокрушительный удар", — подчеркнула она.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Кремль взял курс на фактическую интеграцию захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — в состав РФ.