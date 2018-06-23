"Как перед агрессией против Украины". Социологи выяснили, что рейтинг Путина снизился

В Российской Федерации с 10 по 17 июня рейтинг президента страны Владимира Путина снизился на 8%.

Рейтинг уменьшился с 62% до 54%, говорится на сайте Фонда "Общественное мнение".

По данным ФОМ, сейчас рейтинг главы государства находится на самом низком уровне с 2013 года (агрессия РФ в отношении Украины началась в 2014-м — Ред.), пишет "Медуза".

В июне социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировали снижение рейтинга доверия россиян властям, уровень одобрения деятельности Путина снизился с 77% 10 июня до 72% 17 июня, сообщается на сайте ВЦИОМ.

"Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМом еще в конце мая-начале июня. Причины — рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию", — приводит РБК слова руководителя практики политического анализа и консультирования центра Михаила Мамонова.

Собеседник подчеркнул, что вторым фактором усиления критичности населения является предложение об изменении пенсионного законодательства, которое "с настороженностью было воспринято обществом".

Напомним, в январе 2017 года российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко во время чата на "Главреде" говорил, что проводимые в РФ социологические исследования и опросы не показывают реальный рейтинг Владимира Путина.