Россия начала новые бомбардировки на юге Сирии

Впервые за год военные РФ, после достигнутых договоренностей о прекращении огня, начали бомбардировки позиций повстанцев в южных районах Сирии.

Зафиксированы не менее 21 удара по Бусра аль-Хариру, на северо-восток от города Дераа. Всего нанесено 26 ударов.

"Интенсивные российские воздушные удары поразили города в восточной части провинции Дераа — впервые с момента прекращения огня на юге Сирии, что было согласовано в прошлом году", — сообщил глава Сирийского наблюдательного центра по правам человека Рами Абдель Рахман.

Как рассказали источники в оппозиции, самолеты РФ ударили по повстанцам на юго-западе Сирии в начале 24 июня, обеспечивая воздушное прикрытие для сирийских военных подразделений, сообщает Reuters.

Напомним, ранее газета The New York Times, со ссылкой на материалы Пентагона и свидетельства участвовавших в операции военных, рассказала о четырехчасовом бое за нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля 2018 года, который закончился разгромом российских наемников.