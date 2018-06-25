В НАТО заявили о неспособности защитить Польшу и Прибалтику в случае нападения России - WP

Армия США не сможет остановить продвижение российских войск в случае нападения России на Польшу и Прибалтику.

Как пишет The Washington Post, к такому выводу пришли в НАТО по итогам военных игр, организованных военным командованием США в Европе.

"Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу", - пишет издание.

По мнению американских военных, первая фаза военных действий может быть проиграна из-за плохой инфраструктуры. В частности, перемещению американский войск будут препятствовать узкие дороги и хлипкие мосты.

По словам командира одного из подразделений армии США Адама Лэки, даже во время учений при передвижении войск из страны в страну возникают задержки. Кроме того, утверждает Лэки, российские военные лучше ориентируются на территории Восточной Европы.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. "Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне", - сказала Грибайскайте в интервью немецким СМИ.

"Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала она, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".

По мнению Грибаускайте, страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России. "Только когда на них нападают и они понимают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - подчеркнула президент Литвы.