Politico узнала о встрече Трампа и Путина в Хельсинки

Издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщило, что встреча двух глав государств может состояться в столице Финляндии Хельсинки.

По словам источника, знакомого с ходом подготовки встречи, Хельсинки подходят Путину как нейтральная территория для проведения саммита, и он сможет вернуться оттуда к финальному матчу чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет 15 июля. Дату встречи источники Politico не назвали.

Человек, знакомый с ходом подготовки встречи, уточнил, что пока никаких конкретных решений не принималось, "все готовятся так, будто это будут Хельсинки".

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что стреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене.