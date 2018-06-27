МН-17: Украина и Россия вели масштабную слежку за миссией Нидерландов - СМИ

Украинские и российские спецслужбы вели скрытое наблюдение за членами миссии Нидерландов по расследованию катастрофы МН-17, которая приезжала в Украину.

Как сообщает RTL Nieuws со ссылкой на источники, следователей, военных и дипломатов - участников расследование крушения "Боинга-777" прослушивали в их гостиничных номерах. Кроме того, шпионское программное обеспечение якобы устанавливалось на электронные приборы.

Нидерландская оппозиция потребовала от Украины разъяснений. "Важно, что это вышло на поверхность, Нидерланды должны заявить Украине: этого не должно быть. Мы на одной стороне и нам не следует работать с секретной повесткой дня", - заявил депутат от Зеленых левых Врат ван Ойк.

По информации СМИ, правительство Нидерландов, могло знать о прослушке. В совместном ответе прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД и МИД, а также Минобороны Нидерландов говорится, что "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные" потому, что самолет разбился "в зоне конфликта, где играют роль большие геополитические интересы".

В начале июня глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что отрицает вину Украиныза катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - сказал он.

В 2014 году в зоне конфликта на востоке Украины был сбит Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airline. Жертвами падения самолета тогда стали 298 человек, в том числе 192 подданных Нидерландов, 44 гражданина Малайзии и 27 австралийцев.