Российский эксперт назвал главную цель Путина на встрече с Трампом

Главной целью президента России Владимира Путина на запланированной на 15 июля встрече с президентом США Дональдом Трампом является выведение РФ из изоляции.

Такое мнение в интревью "Главреду" выразил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госудумы Константин Боровой.

"Российский лидер этой встречей преследует несколько целей. Во-первых, это необходимость выхода из изоляции, в которую он загнал Россию, решая свои проблемы укрепления власти", - считает Боровой.

По его словам, нынешняя изоляция создала для российского президента "очень неприятные условия существования".

"При очевидной мании величия каждая его пресс-конференция или интервью превращается в шутовство. Вспомните хотя бы недавнее интервью Путина австрийскому телеканалу ORF, после которого его стали называть "мастером лжи". Думаю, он сам оценивает этот опыт как неудачную попытку побыть некоторое время лидером мировой державы", - отметил он.

Встреча, по мнению политика, вряд ли будет результативной: "Я бы не возлагал больших надежд на то, что эта встреча сдвинет с мертвой точки вопрос Донбасса и Крыма. Путин еще не готов цивилизоваться, соблюдать правила и законы".

Что касается Трампа, то он, считает Боровой, четко сформулировал для себя задачи, которые ему необходимо решать на переговорах с Путиным. "Это вопросы ядерного разоружения, вопросы сокращения и поддержания уровня ракетной безопасности и т.д.", - заключил эксперт.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене.

Позже Politico со ссылкой на источники, близкие к организации саммита двух президентов, сообщила, что встреча состоится в столице Финляндии Хельсинки.