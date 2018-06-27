"Власть беспредельщиков": в РФ готовят ответ из-за запрета на въезд журналистам в Украину

Для подготовки предложений по реагированию на запрет въезда в Украину российским журналистам, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала привлечь профильный союз и известных журналистов.

"Подготовьте предложения, и давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть [в Украине] беспредельщиков", — заявила она.

При этом Матвиенко обратилась к главе временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову: "Вы как руководитель комиссии по взаимодействию со СМИ позовите Союз журналистов, позовите ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте какие-то предложения", сообщает ТАСС.

Напомним, в киевском аэропорту задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ как представитель Союза журналистов России.

Примакову запретили въезд на Украину на пять лет.