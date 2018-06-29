Журналист спрогнозировал итоги встречи Трампа и Путина

Украинский журналист Виталий Портников считает, что встреча президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина завершится ничем.

Мероприятие может завершиться декларацией о намерениях и недомолвками, возбуждающими подозрение и недоумение, говорится в блоге аналитика на "Грани.ру".

"Встреча Трампа и Путина — это встреча мечтателей. Один мечтает о простом мире, в котором все проблемы решаются с помощью сделок, а сам он выглядит главой этого мира и его любимцем одновременно…", — отметил автор.

По его словам, "другой представляет себя главой супердержавы, вершащей судьбы мира, и вместе с тем неформальным владельцем тайного состояния". "Им, конечно, нужно встречаться с психоаналитиком, а не друг с другом, но они попытаются использовать в качестве психоаналитика партнера. И просчитаются", — полагает Портников.

Журналист подчеркнул, что "Путин не заключает сделок, он обманывает партнеров по сделкам". "При этом Трампу нечего предложить Путину. Он не может отменить санкции. Не может "подарить" Путину Украину и даже Сирию. Не может решить вопрос с ценами на нефть", — добавил аналитик.

"При этом Путин уверен, что Трамп может все, стоит ему только захотеть. Но эта золотая рыбка плавает в аквариуме Конгресса и американского общественного мнения. И этот аквариум возможностей — отнюдь не океан", — считает автор.

"Встреча Путина и Трампа может завершиться тем, чем закончилась встреча Трампа с Ким Чен Ыном (лидер КНДР — Ред.): декларацией о намерениях и недомолвками, возбуждающими подозрение и недоумение", — говорится в материале.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки, а также сообщили, о чем президенты США и РФ поговорят. Напомним, главы государств встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".