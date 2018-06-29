В Румынии по вине водителя перевернулся автобус с украинскими детьми: фото

Недалеко от населенного пункта Михаил-Когэлничану в Румынии попал в ДТП автобус, в салоне которого находилось 60 украинских туристов, из них 49 – дети.

Как сообщает местное издание Mediafax.ro со ссылкой на данные медиков, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет, все трое госпитализированы.

Отмечается, что автобус с гражданами Украины возвращался из Болгарии. Все пассажиры, которым не понадобилась помощь медиков, направлены в Михаил-Когальничану.

По данным правоохранителей, автобус перевернулся и слетел в кювет по вине водителя, 52-летнего украинца, который не справился с управлением. Ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела.

Напомним, ранее в Будапеште в результате ДТП с туристическим автобусом из Украины пострадали 28 украинцев.