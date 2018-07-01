Российский социолог о встрече Трампа с Путиным: предательство Украины и интересов США

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что проведение президентом США Дональдом Трампом вполне дружеской встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным является предательством не только Украины, но и интересов самих Штатов.

Такое мероприятие — удар по миру и безопасности на Земле, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Трамписты пишут, что это всего лишь стандартная ситуация: американские президенты не брезговали встречаться с советскими диктаторами, почем бы и Трампу с Путиным не встретиться", — отметил автор.

По словам публициста, это не так, ситуация беспрецедентна. "Лидеры США встречались с коммунистическими бонзами (надменное и чванливое должностное лицо — Ред.) при абсолютно других обстоятельствах", — подчеркнул социолог.

"… после 2-й мировой войны американские лидеры встречались с советскими генсеками только тогда, когда те отходили от жесткого сталинского курса и ориентировались на мирное сосуществование", — объяснил эксперт.

"… Трампа не смущают аннексия Крыма и залитый кровью Донбасс. Путин ведет сразу несколько агрессивных войн: в Украине, Сирии, гибридную против Запада. Он практически официально объявлен международным террористом.... За время правления он доказал, что не соблюдает никакие договоренности и врет, как дышит", — добавил Эйдман.

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"В этой ситуации проводить с Путиным вполне дружескую встречу (а такой она будет, судя по высказываниям представителей Белого дома) — значит поощрят его на продолжение агрессии и другие преступления. Это удар по миру и безопасности на Земле, предательство не только Украины, но и интересов самих США", — отмечается в сообщении.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.