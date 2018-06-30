В Японии на старте рухнула и взорвалась 10-метровая частная ракета (видео)

В Японии произошла катастрофа с ракетой стартап-компании Interstellar Technologies: в ходе запуска в городе Таики ракета через несколько секун после старта рухнула на землю и взорвалась.

Об этом сообщает NHK World.

Запуск 10-метровой ракеты состоялся в 5:30 утра в субботу, 30 июня. Вначале казалось, что все хорошо, но буквально через несколько секунд после запуска пламя из двигателя ракеты пропало, ракета рухнула на землю и взорвалась. К счастью, при инциденте пострадавших не было из-за того, что площадь возле места запуска была закрыта.

По предварительным данным, причиной крушения стали неполадки в главном двигателе.

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