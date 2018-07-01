В Москве захвачены заложники, неизвестный требует представителя ФСБ и 300 тысяч рублей

В Москве вооруженный неизвестный удерживает в заложниках персонал и нескольких покупателей магазина "Дикси".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

"Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - сообщили в ГУ МВД.

Источник издания в правоохранительных органах сообщает, что на данный момент магазин окружен сотрудниками МВД и ФСБ. "Скорая помощь" имеет информацию об одном пострадавшем, по неподтвержденным данным, ножевое ранение в процессе захвата получила сотрудница магазина.

На данный момент с преступником ведутся переговоры; известно, что он потребовал представителя ФСБ и 300 тысяч рублей. На месте также находятся представители Следственного Комитета РФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре перехватили авто с похитителями и заложником.