Полиция взяла штурмом супермаркет в Москве, заложницу освободили

В Москве полиция взяла штурмом супермаркет "Дикси", где вооруженный мужчина удерживал в заложниках продавщицу магазина.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД, освобожденной заложнице захватчик нанес незначительные ранения, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Кроме того, полицейские задержали и мужчину, который осуществил захват магазина. Его личность пока что точно не установлена, однако предполагается, что это местный житель. Нападавший был одет в тренировочные штаны и тапки и вооружен ножом.

По словам очевидцев, мужчина, удерживавший женщину, находился в состоянии опьянения.

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Напомним, в Москве вооруженный неизвестный удерживал в заложниках персонал и нескольких покупателей магазина "Дикси". Он требовал 300 тысяч рублей и представителя ФСБ.