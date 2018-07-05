"Конкуренция Вагнеру": в Сирии появилась новая российская ЧВК - СМИ

Новая российская частная военная компания "Патриот", предположительно связанная с Министерством обороны РФ, по меньшей мере с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии.

Об этом сообщает телеканал Дождь.

Собеседники "Дождя" уверенно связали новую ЧВК с Министерством обороны РФ.

Так, "Патриот" формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих, рассказал глава "Общероссийских офицерских собраний" Евгений Шабаев.

"Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны", - рассказал он.

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК с "группой Вагнера", отметил, что в "Патриоте" больше платят и лучше ставят боевые задачи.

"В зависимости от специализации, зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает", - отметил офицер. также он отметил, что командиры ЧВК имеют процент от заключенных сделок.

Собеседник в ветеранских структурах рассказал журналистам, что "Вагнер" и "Патриот" конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотоискателей в Центральноафриканской республике. В результате контракт якобы достался "Вагнеру".

Кроме этого, обе военные компании воюют и работают в Сирии.

"Если "Вагнер" чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц", - добавляет собеседник "Дождя".

Вместе с тем, "Патриот" - не единственная новая ЧВК.

"Есть другие компании, которые выходят на рынок, - точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам", - говорит Шабаев.

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Напомним, ранее СМИ раскрыли схему переброски российских наемников в Сирию.