Меркель во время встречи обвинила премьера Венгрии в бесчеловечности

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он не придерживается правил "человечности" политикой своей страны в отношении нелегальных мигрантов.

"Душа Европы - представляет собой человечность и это то, что мы хотим сохранить. Если Европа с ее ценностями хочет продолжать играть роль в мире, тогда она не может просто отвернуться от трудностей и страданий", - цитирует Меркель Радио Свобода.

Немецкий лидер убеждена, что с африканскими станами необходимо подписать соглашение о легальной миграции.

Как известно, Орбан посетил Германию впервые за три года. Он публично и резко выступает против лояльной политики в отношении нелегальных мигрантов. Венгерский глава правительства сказал, что Германия должна быть благодарна за заграждение, которые Венгрия построила на своих границах с Сербией и Хорватией, и которое, по его словам, охраняется 24 часа в сутки 8000 вооруженных людей. По словам Орбана, если бы этого не было, от четырех до пяти тысяч беженцев прибывали бы в Германию ежедневно.

Ранее Орбан заявлял, что политика Европейского союза по отношению к Российской Федерации плохая, поскольку она слишком односторонняя.