Британия пока не собирается наказывать РФ новыми санкциями за Эймсбери - The Guardian

Правительство Великобритании не планирует вводить против России какие-то новые санкции в связи с отравлением "Новичком" в Эймсбери.

Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время посещения Солсбери и Эймсбери, передает The Guardian.

Министр внутренних дел попросил не торопиться с выводами, и призвал дать полиции больше времени, чтобы расследовать дело; впрочем, Джавид отметил, что в вине России он не сомневается.

"Мы знаем, что за мартовским (отравлением - ред.) стоят русские. Мы знаем, что это были варварские и бесчеловечные действия российского государства. Что касается этого конкретного случая, то нам надо получить больше информации и дать полиции время расследовать дело", - добавил Джавид.

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Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества. Позднее было установлено, что они отравлены НПВ "Новичок", которым 5 марта отравили семью Скрипалей.