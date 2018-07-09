В России был замечен личный самолет Ким Чен Ына

Личный авиалайнер главы Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ына был замечен во владивостокском аэропорту в понедельник, 9 июля.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейское агентство "Рёнхап".

Отмечается, что борт №1 КНДР простоял в аэропорту не менее трех часов; при этом неизвестно, зачем в РФ прибыл Ким Чен Ын - и был ли он вообще на борту собственного авиалайнера.

"Рёнхап" высказало предположение, что на этом самолете во Владивосток могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой возможного визита северокорейского лидера в Россию в рамках Восточного экономического форума.

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Ранее "Газпром" возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через КНДР. А накануне этого глава КНДР Ким Чен Ын передал личное послание президенту России Владимиру Путину. Конверт с письмом Путину вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. Во время встречи с представителем КНДР президент РФ подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.