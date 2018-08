Российские военные остановили артиллерийскую установку кирпичами и матом. Видео

Российские военные, ругаясь матом, остановили самоходную артиллерийскую установку (САУ) при помощи кирпичей и голых рук.

Видео курьеза опубликовано на YouTube-канале Caucasus Post.

На кадрах видно, как САУ движется в сторону забора, скорее всего, одной из российских воинских частей, а также примерно 10 военных, которые по очереди побегают к ней и подбрасывают под гусеницы кирпичи. Все это время за кадром звучит мат.

Один из солдат подбежал к машине и положил руки на ее переднюю часть, ногами уперся в землю и сумел ее остановить. Все это время его сослуживцы продолжали подбрасывать под гусеницы кирпичи и материться. Предполагается, что кто-то из военнослужащих забыл поставить САУ на тормоз.

Ранее американское издание We Are The Mighty назвало советский (российский) Т-72 назван худшим в мире. "В общем, лучшим противотанковым оружием является еще один танк, но Т-72 просто бесполезен. Любая команда, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной", - пишет We Are The Mighty.

К такому выводу издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции "Буря в пустыне", когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.