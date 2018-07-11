В России остановили запуски с Байконура

Россия решила приостановить запуски с Байконура, причем как космических кораблей, так и аппаратов.

По данным РИА Новости, пусков не будет не только в июле, но также в августе и сентябре, пишет Рамблер. Так, следующий пуск запланирован лишь на 11 октября этого года. Речь идет о запуске транспортного пилотируемого космического корабля "Союз МС-10". Он доставит на Международную космическую станцию членов 57-й и 58-й долговременных экспедиций.

Причины приостановки работы космодрома не уточняются.

Ранее США попросили Россию починить туалет на МКС. Отмечается, что NASA заказало у России космический туалет еще в 2007 году за 19 млн долларов. Теперь в туалете требуется заменить "ряд элементов".

Напомним, 3 июня на Землю вернулся экипаж МКС. После отстыковки "Союза МС-07" от МКС стартовала работа длительная экспедиция МКС-56.

Как сообщалось, в США успешно запустили произведенную в Украине грузовую ракету Antares. Космический грузовик Cygnus доставил при помощи РН Antares на МКС 3,3 тонн груза для экипажа и проведения научных экспериментов.