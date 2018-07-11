В Москве хорватские болельщики развернули гигантский флаг после "наезда" со стороны ФИФА

На Триумфальной площади в центре Москвы футбольные болельщики из Хорватии развернули гигантский флаг в цветах хорватского герба с надписью "Спасибо, Россия" на русском языке.

Как сообщает "Интерфакс", развернув многометровое полотно, несколько десятков человек начали скандировать: "Россия! Россия!".

Отмечается, что акция прошла на фоне инцидента, связанного с видеороликами, которые выложили после победного матча с Россией футболисты сборной Хорватии.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида, а Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

В связи с этим международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".

В ответ украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.