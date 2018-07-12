Кремль идет на закрытие страны, строит Гулаг - волонтер

РФ готовится к изоляции своей сети по примеру Китая, пишет в Facebook волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", Мирослав Гай.



Такое мнение эксперт выразил, комментируя запланированное в России сокращение доли иностранного трафика.

Волонтер напомнил, что Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы "Цифровая экономика", подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. В частности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов.

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Гай добавил, что в настоящее время через серверы за рубежом передается около 60 процентов трафика.

"В январской версии плана доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, составляла 10 процентов, но теперь сокращена до пяти. Теперь никаких Фейсбуков, Ютюбов и Гуглов. Россия идет на закрытие страны. Кремль строит Гулаг", - написал волонтер.