Журналист сказал, чего Трамп хочет от Путина

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава Российской Федерации Владимир Путин обеспечил безопасность на Ближнем Востоке.

Американский лидер во время встречи с российский коллегой должен сообщить собеседнику уровень равенства, рассказал журналист Виталий Портников в интервью Uklife.TV.

"С Путиным все-таки не так просто, поскольку Путин возглавляет не Северную Корею, а возглавляет большое государство, у которого совершенно другая задача, чем у Северной Кореи, и эта задача формулируется просто — быть равными Соединенным Штатам", — отметил собеседник.

По его словам, Трамп поднимает северокорейского лидера Ким Чен Ына "до определенного уровня, а Путину он должен сообщить уровень равенства". "Вот эта встреча происходит таким образом для Путина, чтобы Путин показал, что они с Трампом вместе могут говорить о будущем мира", — добавил Портников.

"Ну вот они встретились, и что дальше?.. Он хочет, чтобы Путин обеспечил безопасность на Ближнем Востоке. Просто израильскую безопасность. У него очень утилитарные желания, потому, что он считает, что это было одного из его предвыборных обещаний, он его должен выполнить. Вот он признал Иерусалим столицей Израиля, теперь он должен добиться мира на Ближнем Востоке", — заявил журналист.

"Путин должен не просто отказаться от поддержки Ирана — это все ерунда, он должен заставить Иран уйти из Сирии, Ливана и перестать поддерживать "Хезболлу", и перестать поддерживать там определенные силы в ХАМАС, и перестать поддерживать определенные силы в сирийской власти, и убрать свой этот корпус "Стражей исламской революции" из самой Сирии", — полагает он.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки, а также сообщили, о чем президенты США и РФ поговорят. Напомним, главы государств встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".