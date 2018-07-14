"Постыдная комедия". В России ответили на обвинение США в кибератаках разведчиков

В Министерстве иностранных дел России считают, что обвинения американских властей в адрес 12 российских разведчиков являются намерением воскресить "старую утку о мнимом вмешательстве России в американские президентские выборы".

"Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам. Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней", - сказано в официальном сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве предположили, что целью новых обвинений является ухудшение атмосферы перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году, обнародовав список имен.