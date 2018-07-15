Страны G7 обвинили Россию в катастрофе Боинга MH17 над Донбассом

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".

Заявление руководителей МИД стран-членов G7 опу на сайте правительства Канады, которая сейчас председательствует в Большой семерке.

"Выводы Совместной следственной группы о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, красноречивыми и крайне тревожными", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Совместная следственная группа пришла к выводу в результате расследования, что Россия должна "немедленно" начать сотрудничество с Австралией и Нидерландами по факту данного преступления.

В заявлении глав МИД также указывается, что необходимо привлечь к ответственности в рамках международного законодательства ответственных за обстрел или запуск ракеты "Бук" российского происхождения, сбившей гражданский самолет.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном спросил "о каком самолете идет речь" на вопрос журналиста о результатах расследования МН17.