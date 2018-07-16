В России наказали активистку Pussy Riot за провокацию на ЧМ-2018

В Москве суд принял решение арестовать на 15 суток активистку Pussy Riot Веронику Никульшину, выбежавшую на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

Как сообщает ТАСС, ее признали виновной в административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

В решении суда также указано, что Никульшина не имеет право в течение трех лет посещать официальные спортивно-массовые мероприятия.

В ближайшее время суд рассмотрит административные материалы в отношении еще трех участников акции.

Напомним, во время выигранного сборной Франции финала ЧМ-2018 на поле "Лужников" выбежали участники Pussy Riot, переодетые в форму российских полицейских. Они были быстро задержаны и доставлены в отделение полиции. Там допрашивающих их правоохранитель сокрушался по поводу того, что "сейчас не 37-й год".