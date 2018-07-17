Бразильская болельщица заявила об изнасиловании возле стадиона во время финала ЧМ-2018

В Москве болельщица из Бразилии подала заявление в полицию, в котором указала, что ее изнасиловали возле стадиона "Лужники" во время финала ЧМ-2018.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на слова пострадавшей, она сразу после матча пошла прогуляться возле стадиона, где на нее напали два иностранца.

Женщина рассказывает, что ее изнасиловали, однако насильникам удалось скрыться, поскольку их спугнули болельщики сборной Хорватии.

Бразильянка самостоятельно дошла до турникетов выхода из сектора С, где встретилась с мужем и обратилась за помощью на дежурный пост медиков.

При осмотре медики заметили у девушки синяк на предплечье левой руки, а также характерные повреждения органов. Женщина была доставлена в Боткинскую больницу.

Напомним, гражданка Китайской Народной Республики Ван Нин, прибывшая в столицу РФ на мировое футбольное первенство, обратилась в полицию после того, как занялась групповым сексом с двумя другими туристами.