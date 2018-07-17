На что готов пойти Трамп ради хороших отношений с Москвой - Politico

17 июля 2018, 12:12

Американский сенатор отметил, что Штатам не стоит оглядываться на мнение России, однако учитывать его при принятии решений все же стоит.

Американский сенатор проанализировал итоги встречи Трампа и Путина.

Россию не стоит считать другом Соединенных Штатов Америки – однако у стран достаточно совместных интересов, ради реализации которых и необходим совместный диалог. Такой – как продемонстрировали накануне президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин.

Такое мнение на страницах известного американского политического издания Politico высказал сенатор от Кентукки Рэнд Пол.

"К сожалению, за последние два года некоторые связи [американских и российских чиновников] позволили разжечь истерию, которая вызвала такой паралич в отношении России, что регулярные встречи и сообщения прекратились, а обвинение в "сговоре" можно схлопотать только на том основании, что американские чиновники согласились на очередную встречу с избранными российскими должностными лицами, посещающими Капитолийский холм", – написал он.

По его словам, "враждебный климат, созданный русофобами, привел к вакууму в культурном, образовательном и даже законодательном обменах, в то время как избранные должностные лица из Вашингтона и Москвы теперь находятся в так называемых "запрещенных списках". Ничего невозможно достигнуть, если обе страны захлопывают друг перед другом дверь".

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Он отметил, что Штатам не стоит оглядываться на мнение России, однако учитывать его при принятии решений все же стоит.

"Разумеется, нам не стоит принимать решения, исходя из того, осудит их Россия или нет. Но мы должны, по крайней мере, осознать последствия наших действий, прежде чем мы их совершим. Кажется, что у некоторых, критикующих президента за встречу с Путиным, наблюдаются отсутствие мысли и стремление к поспешным действиям. Россию не нужно считать нашим другом, но у нас, конечно, есть взаимные интересы, которые требуют от нас открытого диалога и отношений. Я благодарен Трампу за то, что он снова готов пойти против политической элиты в Вашингтоне и сберечь линии коммуникации с Москвой", – заявил Пол.

Ранее сенатор Маккейн жестко раскритиковал Трампа за его поведение на встрече в Хельсинки. Он назвал пресс-конференцию Трампа "одним из самых позорных выступлений американского президента".

Напомним, встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки. Несмотря на то, что назывались различные другие места в городе, в итоге именно это строение оказалось подходящим для саммита. 

Вместо запланированных на переговоры 90 минут Трамп и Путин беседовали более двух часов. Встреча началась на 40 минут позже - президент РФ опоздал на начало саммита. 

В контексте украинского вопроса обсуждались Минские договоренности и их исполнение. Об этом заявил Путин. Трамп на пресс-конференции не упомянул подобное обсуждение, равно как и вообще не вспомнил об Украине.

По вопросу Крыма лидеры двух государств не достигли компромисса. Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, а Путин заявил, что для России вопрос законности нахождения Крыма в ее составе раз и навсегда закрыт, так как Россия-де, сделала все "по закону".

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Россия США саммит сенатор пресс-конференция Хельсинки РФ Дональд Трамп Владимир Путин иносми Рэнд Пол
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