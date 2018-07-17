"Лучше, чем с НАТО": Трамп рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, заявив, что встреча с российским лидеров для него оказалась лучше, чем встреча с союзниками по НАТО.

"Встреча с НАТО была отличная, я привлёк большие объёмы финансирования, но встреча с президентом России Владимиром Путиным была ещё лучше. Увы, СМИ это подают не так — фейковые новости сходят с ума", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2018 г.

Публикацию Трампа в своем Facebook ехидно прокомментировал журналист Дмитрий Корнейчук.

А в США тем временем поднялась волна критики против Трампа - многим не нравится ни его поведение, ни достигнутые на встрече результаты. Более того, некоторые видные американские политики считают, что Трамп "опозорился" и прямо говорят о его государственной измене, а в американском сегменте интернета в соцсетях стремительно набирает популярность хэштег "Саммит измены" (#TreasonSummin).

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ. Раскритиковал Трампа и известный "ястреб" сенатор Джон Маккейн, заявивший, что пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента за все время существования США.