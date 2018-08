"Лучше, чем с НАТО": Трамп рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, заявив, что встреча с российским лидеров для него оказалась лучше, чем встреча с союзниками по НАТО.

"Встреча с НАТО была отличная, я привлёк большие объёмы финансирования, но встреча с президентом России Владимиром Путиным была ещё лучше. Увы, СМИ это подают не так — фейковые новости сходят с ума", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!