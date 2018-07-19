Сенаторы США написали Трампу письмо: что говорится в нем об Украине

19 июля 2018, 19:47

Из 13 вопросов американскому лидеру 3 непосредственно касаются Украины и ее граждан.

Сенаторы США задали Трампу неудобные вопросы об Украине

После встречи в Хельсинки глав США и России шесть сенаторов из Штатов написали письмо своему президенту Дональду Трампу.

В документе озвучены 13 вопросов американскому лидеру, по-видимому, наиболее наболевших. При этом 3 из них непосредственно касаются Украины и ее граждан.

Полный перечень вопросов опубликовало издание "Гордон".

"Президент Путин и его правительство не теряют времени, используя вчерашнюю встречу для продвижения своих национальных интересов. Мы не можем позволить себе быть слепыми или обведенными вокруг пальца. Только сегодня министерство обороны России заявило, что оно готово начать реализацию соглашения, которое, по-видимому, было заключено вами в Хельсинки с президентом Путиным, соглашения о чем-то, о чем ни Конгресс, ни американский народ не были проинформированы", – отмечается в письме.

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В первую очередь сенаторов, конечно же, интересовали вопросы, связанные с интересами Штатов, в том числе о вмешательстве России в президентские выборы в США, ядерном разоружении РФ и, само собой, санкциях против российской стороны.

Что касается Украины, то сенаторы поинтересовались у Трампа:

1. Призвали ли вы президента Путина вывести войска из Крыма и Восточной Украины – так, чтобы обе территории были возвращены под контроль правительства Украины?

2. Обсуждали ли вы помощь США Украине в сфере безопасности или какие-либо уступки относительно ее продолжения?

3. Поднимали ли вы перед президентом Путиным вопрос о политических заключенных, в том числе об украинском режиссере Олеге Сенцове, в течение четырех лет находящемся в заключении и проводящем сейчас голодовку?

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При этом сенаторов крайне волнует, брал ли Трамп на себя какие-то обязательства в ходе этих переговоров и если да – то какие.

Как сообщалось, Украина потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

При этом Трамп уже заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". И уже озвучил перечень вопросов, которые намерен обсудить с российским коллегой.

Напомним, встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки. Несмотря на то, что назывались различные другие места в городе, в итоге именно это строение оказалось подходящим для саммита. 

Вместо запланированных на переговоры 90 минут Трамп и Путин беседовали более двух часов. Встреча началась на 40 минут позже - президент РФ опоздал на начало саммита. 

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В контексте украинского вопроса обсуждались Минские договоренности и их исполнение. Об этом заявил Путин. Трамп на пресс-конференции не упомянул подобное обсуждение, равно как и вообще не вспомнил об Украине.

По вопросу Крыма лидеры двух государств не достигли компромисса. Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, а Путин заявил, что для России вопрос законности нахождения Крыма в ее составе раз и навсегда закрыт, так как Россия-де, сделала все "по закону".

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