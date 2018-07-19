"Сколько меня хватит, столько и протяну": у Сенцова случился второй кризис

У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова две недели назад случился второй "кризис по здоровью". Из-за этого он вынужден был начать в день принимать по 2 ложки питательной смеси.

Об этом сообщил "Радио Свобода" его адвокат Дмитрий Динзе.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный", – рассказал Динзе.

По его словам, ходит Сенцов самостоятельно, но чувствует себя все хуже и хуже. Его даже хотели госпитализировать, чтобы иметь возможность начать принудительно кормить большим количеством смеси. Однако режиссер отказался, и его оставили в колонии – но с условием, что он будет принимать смесь самостоятельно под присмотром врача.

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Динзе уточнил, что Сенцов содержится в палате. Прекращать голодовку он не собирается, объясняя свое решение так: "Сколько меня хватит, столько и протяну".

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ. После этого мать Сенцова направила главе РФ ходатайство о помиловании сына.