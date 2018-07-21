В Глазго уволили католического священника из-за молитвы Розария за гей-парад

Католический священник потерял пост капеллана университета в Глазго после того, как провел молитву Розария как акт восполнения за проведенный в этом городе гей-парад.

Отец Марк Моррис, который исполнял должность капеллана в Каледонском университете Глазго, 16 июля провел молитву Розария "как восполнение за тяжелое оскорбление Бога во время гей-парада", который состоялся в Глазго 14 июля, сообщает "Католический обозреватель".

Молебен вызвал многочисленные жалобы на священника, автором которых были различные ЛГБТ-группы; ректор университета Памела Гиллиз после ознакомления с жалобами объявила, что "после проведенных консультаций, о. Марк Моррис не вернется к труду капеллана университета в сентябре".

Университет продолжит сотрудничество с Архиепархией Глазго, чтобы обеспечивать капелланское сопровождение работников и студентов, добавила Гиллиз.

В свою очередь, католическая община университета выпустила заявление, в котором выразила полную поддержку священнику и солидарность с ним, попросив руководство заведения изменить свое решение.

"Недопустимо, чтобы католического священника увольняли с должности католического капеллана только за то, что он подтвердил учение католической веры", - говорится в заявлении.



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Напомним, в Киеве 17 июня прошел ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ", в нем, в частности, приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс. Узнать больше о мероприятии можно здесь.