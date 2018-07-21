Трамп не поддерживает идею Путина о референдуме на Донбассе — Белый дом

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность поддержки предложения президента РФ Владимира Путина о референдуме на оккупированной части Донбасса, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.

"Администрация Трампа не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины", — подчеркнул он, сообщает The Hill.

Маркис напомнил о том, что Минские соглашения призваны обеспечить установление мира в регионе на востоке Украины, но в то же время "не имеют никакой опции для референдума".

"Более того, организация так называемого референдума в той части Украины, которая не находится под контролем правительства, не будет иметь законности", — добавил американский чиновник.

В Госдепартаменте США также подтвердили, что американская администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины.

"Референдум" не будет иметь законности. Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения для урегулирования конфликта на Донбассе", — подчеркнула пресс-секретарь Госдепа Хезер Науерт.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила о том, что референдум на Донбассе о статусе оккупированных территорий не может быть проведен.