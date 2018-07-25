Пребывающий под санкциями начальник генштаба РФ свободно посетил ЕС

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов посетил Берлин и Париж, в которых провел переговоры, несмотря на наличие его имени в списках невъездных в Евросоюз из-за санкций.

Как сообщает Deutsche Welle, Герасимову необходимо было посетить ЕС, поэтому страны Евросоюза дали персональное разрешение на въезд.

Напомним, Герасимова внесли в санкционный список ЕС в апреле 2014 года, в ответ на действия России в Украине, и ему запрещен въезд в страны Евросоюза. Однако Германия запросила его на переговоры в Берлин с согласия других стран-членов. Представитель МИД Германии сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Как ранее сообщалось, украинская сторона располагает документальными доказательствами отчета начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова высшему руководству РФ о выполнении военной операции в Крыму и дальнейшие военные действия.