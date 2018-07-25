Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" о непризнании аннексии Крыма

Государственный департамент США выпустил "Крымскую декларацию", в которой задекларировано вечное непризнание США аннексии Крыма Россией.

"Какк мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года - ред.), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - говорится в декларации, подпись на которой поставил государственный секретарь США Майк Помпео.

Кроме того, в документе отмечается, что США призывают Россию "уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма".

Читайте также Проторенной дорожкой: депутаты еще одной страны ЕС собрались в аннексированный Крым

Напомним, ранее депутаты нижней палаты российского парламента – Государственной думы − приняли закон, которым устанавливается новый праздник – День принятия Крыма в состав Российской империи.