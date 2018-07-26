В МИД России странно отреагировали на Декларацию по Крыму в США

Представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией и обвинила США в нестабильной внешней политике.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, накануне Госпед США обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией и является украинской.