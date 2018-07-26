Великобритания предоставила экс-главе "Укрспецэкспорта" политическое убежище

Суд Великобритании предоставил экс-главе компании "Укрспецэкспорт" Сергею Бондарчуку политическое убежище, которое тот запросил еще 25 июля 2017 года.

В Украине Бондарчука обвиняют в хищении госимущества на 7,5 млн долларов.

"Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", – написал заместитель генпрокурора Евгений Енин у себя в Facebook.

В комментарии "Украинской правде" Енин уточнил, что данное решение принято было еще 17 июля, а 25 июля англичане на его основании официально отказали Украине в экстрадиции судьбу экс-главы "Укрспецэкспорта".

Что касается причин принятия Лондоном подобного решения, то деталей пока что нет.

"Гуманные, наверное. А вообще, иногда в странах развитой демократии можно наблюдать тренд – чем больше украл, тем сложнее болезнь, которую у человека обнаружили, тем больше оснований для "политпреследования", – заявил заместитель генпрокурора.

Напомним, 15 марта 2017 года Бондарчук был арестован в Лондоне в рамках экстрадиционного процесса. Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "Лондон перестает быть "тихой гаванью" для высокопоставленных беглецов".