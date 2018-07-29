Германии нужно свое ядерное оружие, потому что Трамп идиот - Die Welt

Германии пора обзавестить своим ядерным оружием - после словесных нападок главы Белого дома Дональда Трампа на НАТО и конкретно на ФРГ, Берлину необходимо срочно избавляться от безопасностной зависимости от США и наращивать собственный потенциал устрашения.

"В новой роли врага номер один американского президента Германия вынуждена кардинально переосмыслить свою политику безопасности... Впервые с 1949 года федеративная республика Германия осталось без ядерного щита США. На сегодняшний день Германия беззащитна перед экстремальными кризисными ситуациями", - заявил в интервью германскому изданию Die Welt политолог Кристиан Хаке.

Хаке считает, что только ядерное оружие и мощная военная сила способны защитить Германию от угроз, а дипломатия будет эффективна только при наличии мощной военной поддержки.

Несмотря на то, что многие дипломаты, ученые, политики, да и сами военные не разделяют мнения Хаке, тем не менее тема является актуальной для обсуждения - речь идет о выживании Германии, отмечает издание.

При этом некоторые дипломаты считают, что попытка Берлина получить для себя ядерное оружие нанесет сильный удар сложившему миропорядку - распространение ЯО контролируется рядом международных соглашений, из которых Берлину в этом случае придется выйти - а это чревато утерей доверия союзников и как внешне-, так и внутриполитическими конфликтами.

Так, экс-посол Германии в Лондоне и Вашингтоне Петер Аммон заявил, что в при попытке получить собственное ЯО в результате "Германия останется в одиночестве и станет объектом (обоснованной - Die Welt) критики своих партнёров и, возможно, даже санкций США".

"Для наших союзников дикие твиты президента США Трампа — недостаточное основание для нарушения международного режима нераспространения... Это приведёт к катастрофической потере доверия" - пояснил дипломат. Впрочем, по его мнению, выход есть - в случае дальнейшей невозможности или нежелания США гарантировать безопасность ФРГ, страна должна заключить сделку, касающуюся ядерных разработок, с Францией - страной, у которой уже есть собственное ядерное оружие.

Экс-генерал НАТО Харальд Куят, комментируя ситуация, заявил, что безопасностьсть Германии плотно связана с ЕС и Северо-атлантическим альянсом. Самостоятельная ядерная инициатива Германии "подорвет этот надёжный фундамент безопасности", ведь в таком случае Россия начнёт создавать свой ядерный противовес не только США и НАТО, но и конкретно Германии, а это взаимосвязано с серьёзным рисками для ФРГ и её союзников.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о том, что Федеративная Республика Германия практически полностью зависима от Российской Федерации из-за поставок газа.