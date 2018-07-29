В Госдуме ответили на заявление Порошенко о европейском выборе князя Владимира

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что христианство стало господствующей религией после Крещения Руси благодаря авторитету и воле князя Владимира, а не любви народа к европейской культуре.

"Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям. И христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни", - цитирует политика РИА Новости.

По его мнению, сегодня Украина пытается во всей истории Руси найти европейский выбор, забывая о роли российского народа.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что крещение Руси было европейским выбором князя Владимира.