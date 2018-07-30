Трамп охарактеризовал будущее антироссийских санкций

В Вашингтоне не намерены вносить какие-либо изменения в санкции против России, учрежденные из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

"Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть", — сказал глава Белого дома во время совместного пресс-подхода с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

В свою очередь, Конте заявил, что санкции не должны ударить по гражданскому обществу России, а также малому и среднему бизнесу.

Напомним, американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над межпартийным законопроектом по расширению антироссийских санкций. По их замыслу, новый пакет санкций коснется "энергетического и финансового секторов", планируется "усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала" и "ввести санкции касательно суверенного госдолга России".