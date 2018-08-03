Убийцы российских журналистов в ЦАР говорили с жертвами на одном языке – СМИ

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших 30 июля в ЦАР, было совершено повстанцами, с которыми предварительно связывались погибшие.

"Когда они приехали в город Сибю в понедельник, то встречались с солдатами национальной армии ЦАР FACA в 5 км от города. Зная местность, солдаты советовали им не ехать ночью, но журналисты созвонились с кем-то из своих соотечественников и затем сказали, что реальной опасности на дороге нет, и они могут ехать. Уступив их настойчивости, солдаты дали им уехать между 23:27 и полуночью", - пишет Коммерсант со ссылкой на онлайн-издание Corbeau News.

Авторы материала выяснили, что машину, за рулем которой был местный шофер, остановила группа вооруженных людей в 18 км от блок-поста FACA. Журналистов убили, а их шофер был ранен, но спасся. Во время допроса водитель россиян сообщил, что нападавшие говорили не на французском и не на санго (национальный язык ЦАР).

"Странно, но трое журналистов, казалось, хорошо понимали, что говорили им убийцы", — передает издание, отмечая, что убийство было спланировано и, вероятно, исполнено вовсе не представителями местных вооруженных группировок.

Независимый журналист Гаэль Грило, работающий сейчас в ЦАР, подтвердил, что дороги страны действительно крайне опасны для передвижения.

"Официально государство контролирует только 20% территории, но даже если на этом направлении часто встречаются патрули FACA и миссии ООН, все равно повсюду множество бандитов и блокпостов вооруженных групп всякого рода. Крайне неосторожно было покидать город ночью, как это сделали наши коллеги. Пока нельзя исключать ни одну из гипотез",- рассказывает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне в ЦАР снимали фильм о наемниках из ЧВК "Вагнер", а убитый режиссер Расторгуев работал на одиозного писателя и "офицера ДНР" Захара Прилепина.

Позже стало известно, что убитые накануне в Центральноафриканской республике россияне перед смертью подверглись похищению и допросу с "пристрастием". Совершение преступления приписывают группировке мусульманских боевиков "Селека".