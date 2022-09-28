Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

Женщины вышли на митинг в РФ / фото скрин видео

В Северо-Кавказском округе России, в Кабардино-Балкарии, женщины устроили митинг против путинской мобилизации. Они вступили в дискуссию с местным чиновником, заявив, что РФ является страной-оккупантом, пишут местные Telegram-каналы.

"Мы оккупанты. Украина уже давно не в СССР", – сказала одна из митингующих.

Другая участница протеста сказала, что утверждения об угрозе нападения Украины на Россию абсурдны.

"Россия одна из великих ядерных держав, боится, что нападет Украина", – заявили женщины представителям властей.

Российский чиновник поспешил покинуть митинг со словами: "Я не хочу в таком диалоге участвовать".

Похожая акция протеста состоялась и в Дагестане.

"Россия напала на Украину. Мы не слепые", – сказали участницы акции одному из сотрудников полиции.

Они также скандировали: "Нет войне!"

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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