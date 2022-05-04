Дал карт-бланш на зверства армии РФ: эксперт объяснил извращенное влечение Путина к убийствам

Эксперт объяснил извращенное влечение Путина к убийствам чужими руками/ Reuters

Российские военные, которые пришли в Украину – это преимущественно люди "из низов", которые к тому же имеют низкий уровень интеллекта. В обычной жизни они не имеют никакой власти, а во время войны с оружием в руках начинают ощущать вседозволенность и безнаказанность.

С подачи Путина они получают анонимную власть и фактически "разрешение" на издевательства, изнасилования, убийства и другие преступления. Об этом рассказал писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак во время чата на Главреде.

Путин по сути дал карт-бланш российским оккупантам на совершение таких преступлений.

"А что сделал Путин войной против Украины? Он открыл шлюзы для таких людей. В сущности, он позволил им делать всё, что они захотят: грабить, убивать, насиловать. Что они и делают в Украине", – говорит Бадрак.

Однако российский диктатор не просто одобряет преступления своей армии против гражданского населения, но и наслаждается этими издевательствами.

"Поэтому здесь всё логично – начиная от выбора Путиным людей для своего войска и заканчивая его стратегией. Таким образом он сам наслаждался. Как КГБист он любит всё делать чужими руками. Российское войско – это армия его агентов, которых он мотивировал делать то, что ему нравится, но их руками", – отмечает военный эксперт.

Однако российский президент имеет еще глубинную мотивацию – он стремится всё уничтожать. И если бы ему удалось уничтожить Украину, на этом он бы не остановился. Далее российский диктатор мог бы двинуться в другие государства – страны Балтии, Молдову, страны Центральной и Восточной Европы.

"Но, похоже, что сил России не хватит даже на Украину, не говоря уже о других странах", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что у РФ есть планы завершить войну против Украины до 9 мая в этом году. О планах Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал Папе Римскому Франциску.

Однако украинская разведка называет другие даты. Отмечается, что Россия планирует закончить так называемую "спецоперацию" в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года.

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