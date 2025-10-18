Укр
Читать на украинском
Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Мария Николишин
18 октября 2025, 11:38
3971
Известно, что населенный пункт на некоторое время остался без света.
Дроны атаковали Россию / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Дроны атаковали Ульяновскую область РФ
  • Под удар попала подстанция "Вешкайма"
  • Она является одним из ключевых элементов энергосистемы России

В ночь на 18 октября дроны атаковали Ульяновскую область страны-агрессора России. Под ударом была подстанция "Вешкайма". Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Россия потеряла подстанцию "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновской области - один из ключевых элементов своей энергосистемы", - написал он.

По его словам, этот объект обеспечивал соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России.

"Так бывает, когда бьешь по энергетике Украины", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что по данным местных властей, подстанцию атаковали четыре ударных беспилотника. В результате произошло два взрыва и пожар.

Местные паблики писали, что населенный пункт остался без света, но на утро подачу электроэнергии якобы восстановили.

Дроны атаковали Ульяновскую область РФ - видео:

Удары по российской энергетике

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что позиция Украины относительно ударов по российской инфраструктуре не изменилась.

По его словам, абсолютно справедливо, что в Белгороде также будут испытывать блэкауты.

"Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, - мы будем делать то же самое", - подчеркнул он.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России. Этот завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Также в ночь на 16 октября в Волгоградской области горела подстанция. В результате падения обломков неизвестного беспилотника произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская".

Кроме того, 11 октября Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

