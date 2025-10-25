ХАМАС передаст Сектор Газы под контроль "правительства технократов" - СМИ

Комитет будет состоять из палестинцев и возьмет на себя руководство ключевыми службами при поддержке арабских стран.

Палестинцы согласны передать власть в Газе технократам / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

Палестинские политические движения согласились передать управление Сектором Газа независимому Комитету технократов. Об этом сообщается в совместном заявлении палестинских организаций по итогам встречи в Каире 24 октября, передает Times of Israel.

Комитет будет состоять из палестинцев и возьмет на себя руководство ключевыми службами при поддержке арабских стран и международных организаций, "на основе прозрачности и подотчетности". Различные группировки будут работать над общей позицией для решения проблем палестинского дела.

На встрече присутствовали представители ХАМАС и "Исламского джихада". Цель мероприятия заключалась в согласовании "национальной стратегии" возрождения Организации освобождения Палестины (ООП) как единственного законного представителя палестинского народа. ХАМАС при этом провел отдельные переговоры с руководством ФАТХ относительно второго этапа плана прекращения войны в Газе, который предусматривает передачу управления независимому органу из палестинских технократов.

В заявлении также подчеркивается необходимость продления действия соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, поддержки резолюции ООН по развертыванию международных миротворческих сил, вывода израильских войск и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Вместе с тем, вопросы разоружения ХАМАСа и его исключения из политического процесса остались без внимания заявления, отмечается лишь необходимость совместных действий всех палестинских групп.

Мирный план Трампа по Газе

Как писал Главред, 29 сентября Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа.

Издание The New York Times обнародовало детали плана Трампа по прекращению огня в Газе. В нем говорится, что Газа станет дерадикализированной зоной и будет отстроена.

По условиям соглашения, Израиль не будет оккупировать и аннексировать Газу.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа.

Как известно, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.

ХАМАС Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

