Маньяк насиловал похищенную девушку целых 14 лет: сбежать ей помогла мать мужчины

В Челябинске мужчина похитил 19-летнюю девушку еще в 2009 году. У нее на глазах он убил другую жертву.

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Мужчина удерживал похищенную девушку целых 14 лет / Коллаж: Главред, фото: 74.ru, t.me/sotaproject

В российском Челябинске мужчина похитил 19-летнюю девушку и держал её на привязи целых 14 лет. Все это время он избивал её и насиловал. Женщина смогла сбежать лишь сейчас. Об этом сообщают росСМИ.

Местный житель еще осенью 2009 похитил девушку. Он привез её в свой дом под предлогом выпить спиртного. Екатерина рассказала, что сбежать ей помогла мама маньяка.

Оказалось, что мужчина не позволял выходить девушке из дома. Он держал ее в комнате и выпускал лишь для того, чтобы она работала по дому, помогала его маме, ухаживала за ней, убирала и готовила.

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Когда мужчина уходил, то запирал девушку в комнате, привязывал и заклеивал рот скотчем. Известно, что девушку никто даже не искал, так как она была из неблагополучной семьи.

Когда Екатерина попала в этот дом, то мужчина познакомил ее с другой заложницей, которую представил "женой". Позже мужчина разозлился и убил "жену" из-за того, что та пыталась позвать на помощь. По словам Екатерины, он несколько раз ударил женщину ножом, расчленил и закопал останки на участке. Позже правоохранители действительно нашли их во дворе. Именно из-за этого Катя боялась просить о помощи.

Владимир часто бил Екатерину по голове. Он часто пил, ходил с ножом и угрожал убийством женщине и своей матери. Соседи даже не догадывались, что происходит в этом доме. Мужчина построил вокруг дома забор. К тому же в доме никогда не горел свет. Некоторые соседи думали, что там никто не живет.

В какой-то момент мать маньяка не выдержала, вызвала ему скорую психиатрическую помощь и помогла сбежать Кате.

51-летнего Владимира арестовали. Его подозревают сразу по 3 статьям:

похищение с применением насилия,

убийство,

изнасилование.

Ему избрали меру пресечения в видео удерживания под стражей сроком минимум до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина едва не похитил тело Ленина из мавзолея. Мужчину оперативно задержали полицейские. У него обнаружили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Также известно о том, что в России собираются судить похищенную 14-летнюю украинку. Мама девочки сейчас находится в Украине и разыскивает своего ребенка. 14-летнюю девочку не хотят возвращать в Украину, пока не рассмотрят дело против нее в суде.

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