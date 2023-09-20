"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит Кадырова

Чечню может возглавить не чеченец, а россиянин. Таких кандидатур, которые выгодны Кремлю, хватает.

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Снегирев спрогнозировал, кто заменит Кадырова/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Рамзана Кадырова могут заменить генералом или губернатором российской национальности. Этот человек может быть кем-то из представителей условной оппозиции, или даже приближенным к Кадырову.

Такое мнение высказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду. Он напомнил, что правая рука главы Чечни Даниил Мартынов – не этнический чеченец.

"Хотел бы подчеркнуть еще один факт – Даниил Мартынов, который отвечал за силовой блок, то есть был правой рукой Кадырова, был не этническим чеченцем. Поэтому я не исключаю, что, возможно, будет назначен (вместо Кадырова – ред.) россиянин, генерал или губернатор", – отметил Снегирев.

По его словам, назначить могут, например, депутата Госдумы страны-агрессора России Адама Делимханова.

"Может быть кто-то из представителей условной оппозиции или приближенный к самому Кадырову, тот самый Делимханов, которому объяснят правила поведения и который согласится на них. Тем более, что Делимханов прекратил сопротивление российским властям под личные гарантии самого Кадырова, и, фактически, он на крючке российских спецслужб. Поэтому кандидатур более чем достаточно. Говоря по-русски: "Свято место пусто не бывает", – подытожил Снегирев.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о Кадырове:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Болезнь Кадырова-что известно

15 сентября экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне, сообщал о том, что у Кадырова начались серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего его пришлось госпитализировать. СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился – он до сих пор находится в критическом состоянии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с тем, что его могли отравить. На Кадырова и других россиян ведется охота, поскольку в Кремле продолжается борьба между различными ветвями власти, говорит Данилов.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос намекнул на вероятного преемника Кадырова. По его словам, его правление является примером классической диктатуры. Эксперт уверен в том, что кланы в Чечне сделают всё, чтобы сохранить власть в ситуации статус-кво.

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