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Опубликовали "клубничку" без их согласия: 30 калифорниек судятся с Pornhub

18 июня 2021, 13:57
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Руководство сайта для взрослых заявления потерпевших не воспринимает и говорит, что это они лишены рассудка.

PornHub
Компания своей вины не признает / GettyImages

В Калифорнии (США) свыше 30 женщин подали в суд на компанию по распространению эротического контента Pornhub. Истцы утверждают, что сервис опубликовал "домашнее" видео без их согласия.

Как сообщает ВВС, представители компании уже ответили заявителям и назвали их обвинения "абсолютно абсурдными, полностью без рассудка и категорически ошибочными".

В частности, отмечается, что контент на портал в большинстве случаев загружают зарегистрированные пользователи, модераторы проверяют каждый ролик для взрослых.

Тем не менее, в CBS утверждают, что порносервис не требует от пользователей подтверждения возраста "героев" видео, а также не просит их согласия на публикацию.

Как рассказала одна из "жертв", парень вынудил ее снятся в откровенном видео, когда ей было 17 лет. Позже ролик попал на Pornhub, о чем она узнала от друга.

Напомним, в прошлом году американское издание The New York Times накинулось на Pornhub с изобличительной статьей, в которой в резких выражениях утверждается, что сайт "кишит" видео с изнасилованиями, всяческими извращениями и даже порно с несовершеннолетними. После этого сайт сменил правила пользования своими ресурсами в ответ на статью TNYT.

Однако после этого руководство платежных систем Mastercard и Visa запретили использовать собственные карты на самом популярном в мире порносайте Pornhub, руководство портала начало массово удалять все видео на своем сайте (которые не были созданы контент-партнерами либо участниками модельной программы).

Справка:

Сервис Pornhub - один из самых популярных порносайтов во всем мире. Он запущен в Монреале в 2007 году. Сайт доступен на международном уровне, однако некоторые страны его заблокировали. В частности, Индия, материковый Китай, Пакистан и Филиппины.

Компания "прославилась" неоднократными жалобами со стороны жертв контента, который публиковали без их согласия, а также получила всеобщую критику за "медленную" и "неадекватную" реакцию на подобные инциденты.

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